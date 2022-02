Vrijdagmiddag heeft de SP Leiden het verkiezingsprogramma plus de bijbehorende website gepresenteerd. De partij deed dat bij het huis van de Buurt in de Mors, in aanwezigheid van veel kandidaten en Tweede Kamerlid Renske Leijten, die de afgelopen jaren onvermoeibaar opkwam voor de ouders die werden gedupeerd bij het toeslagenschandaal. Dat is opgevallen. Ook in Leiden kwamen meerdere mensen het Kamerlid even bedanken.

In het programma dat door lijsttrekker Antoine Theeuwen werd aangeboden aan een vertegenwoordiger van actiecomité SOS Mors en aan Bea Hoogheid van de Bomenbond Rijnland.

In zijn toespraak trok de SP-voorman fel van leer tegen de honderden miljoenen die Leiden de afgelopen jaren heeft bestemd voor het bouwen van vele duizenden extra woningen en wegen. "De SP stelt de mensen op de eerste plaats", zei Theeuwen die daar in de campagne veel aandacht aan wil besteden. "Wat de SP betreft mogen de inwoners van Leiden voortaan bij dit soort processen niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen over wat er in hun wijk gebeurt."

Naast zeggenschap is ook het aanpakken van het tekort aan betaalbare woningen een belangrijk thema voor de partij. "Daarom willen we de komende jaren alleen nog maar betaalbare woningen te bouwen. "Er wordt wel steeds geroepen dat we 30 procent sociaal bouwen bij allerlei projecten, maar dat betekent dus ook dat 70 procent niet sociaal is, terwijl Leidse woningzoekenden nog steeds lastig aan een woning kunnen komen. We moeten voor hen gaan bouwen en niet voor mensen die hun Amsterdamse woning hebben verkocht en dan hierheen komen."

Tweede Kamerlid Renske Leijten hield ook een vurige speech en ging vervolgens met de Leidse SP-ers de wijk in om met de bewoners te praten. "Ik vind het altijd belangrijk om te vragen hoe het met de mensen gaat", zei Leijten in de Sleutelstad-microfoon. "Als je dan in gesprek raakt, komen al snel ook de problemen en knelpunten waar mensen mee te maken hebben ter sprake en die informatie neem ik mee naar 'Den Haag'. Als je dat niet doet, ga je vanuit die ivoren toren werken en dat doen er al genoeg."