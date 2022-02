De Leidse D66 fractie wil Polderpark Cronesteyn gaan verbinden met de nabijgelegen Oostvlietpolder. Door een groene luchtbrug over de Vrouwenweg en Europaweg en een wandelroute langs de randen van de Oostvlietpolder komen de twee gebieden veel dichter naar elkaar toe. Dit plan is te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij.

"Polderpark Cronesteyn is een belangrijk park dat door veel Leidenaren wordt gewaardeerd. De nabij gelegen Oostvlietpolder is vooral bekend bij fietsers en mensen die daar een volkstuin hebben. Door deze nieuwe polderroute wordt het park Cronesteyn ontzien en kunnen wandelaars straks een totale ronde van ruim 7 kilometer maken."

Natuurbeleving

D66 raadslid Sander van Diepen: "De onderzoeken geven aan dat we enkel kunnen verdichten als groen nabij is. Woningen bijbouwen met behoud van kwaliteit betekent ook groen dichtbij. Zodat de inwoners snel met de fiets of lopend in een open gebied kunnen zijn. Ook komt er een nieuwe natuurbeleving van de Oostvlietpolder en zorgen we dat dit deel van Leiden groen blijft."

Strijd

Polderpark Cronesteyn is in 1982 aangelegd als lokaal en regionaal recreatiegebied 'met een belangrijke focus op natuur'. D66 strijdt al jarenvoor het behoud van de naastgelegen Oostvlietpolder. In 2016 is besloten dat de laatste polder van Leiden definitief groen blijft.

Natuur

Voor beide polderparken geldt dat de functie groen en natuur moet zijn. De partij wil bij de voorgestelde aanpassingen voldoende aandacht voor de planten en dieren in het gebied. Raadslid Antje Jordan: "D66 wil met gebruikers van de polder en experts zoals de universiteit en Naturalis werken aan een veerkrachtig habitat. Een gebied waar ruimte is voor diverse beplanting en veel verschillende soorten dieren, dat tegelijk bestendig is voor het veranderende klimaat."

Om de rust in het gebied te verbeteren wil de partij ook onderzoeken of de huidige tunnel onder de A4 verlengd kan worden.