In een gezamenlijke verklaring laten Wibar, Kiki en Gebr. de Nobel vrijdagmiddag weten geen andere mogelijkheid te zien dan de deuren gesloten te houden tijdens de actie 'De Nacht Staat Op'. In andere steden gaan clubs vooralsnog wel open. In Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld, maar daar bedraagt de boete 'slechts' 4.500 euro.

"Na gesprekken met de burgemeester is ons beloofd dat hij er alles aan doet om het nachtleven van het slot te krijgen. Helaas wordt er tegelijkertijd vastgehouden aan een dwangsom van 50.000 euro als de clubs zaterdag open gaan. Dit risico is voor ons veel te groot en dit kunnen we dan ook - met pijn in ons danshart - niet nemen."

"De actie is wat ons betreft grotendeels geslaagd", melden de drie Leidse clubs en de Leidse Nachtraad. "In het hele land zijn podia en clubs verenigd. Het draagvlak om de nacht nog langer dicht te houden is volledig weg. Dat blijkt wel uit de massale uitverkoop in slechts twee dagen tijd van alle voor de drie Leidse feesten beschikbare tickets en de vele mediaberichten."

De druk die de actie heeft veroorzaakt noopt ook het kabinet tot versoepelingen. Dinsdag maakt minister Kuipers naar verwachting bekend dat er vanaf vrijdag 18 februari verdere versoepelingen worden doorgevoerd. "Laten we er samen voor strijden dat de nacht definitief open gaat. Bedankt voor jullie support!", zo besluiten de Leidse clubs.