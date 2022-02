Het al jaren geleden aan de bewoners beloofde eenrichtingsverkeer op de Morsweg en de Rijnzichtstraat geldt niet voor bussen. De kans is groot dat die in de toekomst in twee richtingen door het grootste verkeersriool van Leiden gaan rijden, samen met de nodige fietsers, want die blijven welkom in het stuk straatje tussen de Morspoort en de spoorwegovergang.

De politiek boog zich donderdagavond over de buskwestie, omdat de Partij Sleutelstad het tweerichtingsverkeer op de agenda had laten zetten. De gemeente is al lange tijd naarstig op zoek naar de beste alternatieve route voor de bussen als deze niet meer vanaf het station via de Stationsweg, de Steenstraat en het Kort Rapenburg zouden rijden. Het vinden van een oplossing is een flinke kluif. Een van de opties is het busverkeer verplaatsen naar de Morsweg. In twee richtingen dus.

Wethouder Ashley North denkt dat dat kan, als de straat in één richting wordt afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten zouden dan via de Dr. Lelylaan en de Churchillaan gaan rijden. "Het sleutelwoord is frequentie', denkt North. "Met eenrichtingverkeer op de Rijnzichtbrug en de Morsweg is het de verwachting dat het aantal verkeersbewegingen substantieel afneemt, waardoor het op een veilige manier kan."

Daar is nog lang niet iedereen van overtuigd. Namens de wijkvereniging kwam Annette Zwetsloot de raadsleden toespreken over bussen door de Morsweg. De wijk is hevig ontstemd over het feit dat de gemeente het aan hen voorgespiegelde eenrichtingsverkeer loslaat. Volgens North gaat het daarbij nadrukkelijk om het autoverkeer. Die boodschap wordt nu pas duidelijk.

Zowel bewoners als een deel van de raadsleden vragen zich af hoe twee bussen elkaar zouden moeten passeren in de slechts 6,5 meter brede straat. Zeker als er ook nog fietsers rijden. "Komt er dan een sluis waar ze elkaar kunnen passeren", zo vragen de omwonenden zich af. De wethouder denkt dat dit soort problemen grotendeels in de dienstregeling kunnen worden opgelost. "Je kunt inbouwen dat dat niet gebeurt." Bewoners vrezen ook voor ellenlange busfiles bij de spoorwegovergang. Niet alleen bij de Morsweg, maar ook aan de andere kant van de Rhijnzichtbrug bij de Haagweg.

Volgens de wethouder is het nu nog veel te vroeg voor dit soort vraagstukken. "Er loopt een onderzoek naar de busroutes. Daarbij onderzoeken we of en zo ja hoe bussen verkeersveilig in twee richtingen kunnen rijden. Of het echt kan, moet het onderzoek uitwijzen." De wijzigingen gaan sowieso pas over enkele jaren in. De huidige busconcessie loopt nog tot en met eind 2024. Wel moet Leiden al voor de zomer van dit jaar wensen aan de provincie doorgeven voor de nieuwe concessie. "De uitkomsten van het onderzoek zal ik zo snel mogelijk met u delen", beloofde wethouder North. "Daarna neemt het college een principebesluit en dat is dan meteen onze wens aan de provincie."

De Partij Sleutelstad wil dat de gemeente geen besluiten neemt over het busverkeer voordat de onderzoeken zijn afgerond en besproken in de gemeenteraad. Daarvoor kreeg raadslid Thijs Vos van die partij de handen niet op elkaar. De meeste partijen vinden de oproep ontijdig. De SP lijkt van alle partijen nog het meest te voelen voor de oproep die de Partij Sleutelstad nu al wil doen: "Het kan geen kwaad om als raad uit te spreken dat de Morsweg geen verkeersriool meer is", zei fractievoorzitter Antoine Theeuwen.