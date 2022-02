De voltallige Leidse gemeenteraad staat achter de herinrichtingsplannen die wethouder Ashley North de raadsleden heeft voorgelegd voor het Diamantplein en omgeving. Daarbij wordt serieus werk gemaakt van het vergroenen van dat deel van de wijk.

Momenteel wordt het winkelcentrum Diamantplein gerenoveerd en dat project is al een heel eind op weg. De gemeente Leiden pakt nu de omliggende straten en pleinen aan. De riolering is aan vervanging toe en net als in andere wijken wordt dat aangegrepen om meteen een flinke slag te slaan op het gebied van klimaatadaptatie.

"Leiden is behoorlijk versteend en dus doet de klimaatproblematiek zich hier sterker voor dan in andere plaatsen", zei wethouder North in een toelichting op de plannen.

Het gebied dat nu aangepakt gaat worden beslaat het Diamantplein, het Granaatplein en de Onyxstraat. Vooral het Granaatplein ondergaat een ware metamorfose. "Dat wordt echt supertof. daar gaat u echt van genieten", beloofde North de leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De raadsleden hebben daar veel vertrouwen in. De ene na de andere partij gaf aan 'heel blij' te zijn of 'grotendeels positief'.

D66-raadslid Antje Jordan kan haar geluk niet op. "Het woord kreek maakt me gek", lacht ze. Het raadslid woonde ooit antikraak in de Onyxstraat. "Mij is toen als bewoner niks gevraagd. Er werden gewoon overal stenen neergelegd."

Het CDA legde nog wel even een vinger op de enige zere plek die nog resteert. "Het is echt zonde dat het Diamantplein nog niet zo lang geleden ook al opnieuw is ingericht en dat het nu weer nodig is", vond Roeland Storm van die partij. Dat was in 2013.