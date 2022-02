Als Club Kiki, Gebr. de Nobel en de Wibar zaterdag zoals aangekondigd de deuren openen tijden de protestactie ‘Leiden staat op’ dan kunnen ze elk een boete van 50.000 euro krijgen. Dat kregen de drie clubs te horen in een overleg dat ze vandaag hadden met burgemeester Lenferink.

Directeur Ruud Visser van Gebr. de Nobel hoopt nog dat de regels voor zaterdag worden aangepast. Als dat gebeurt, wil hij graag open. "Maar niet voor 50.000 euro." Bij de Wibar wil ook Len van Brussel de handdoek nog niet in de ring gooien. "We kijken nu eerst naar wat er landelijk wordt geadviseerd."

De actie Leiden staat op maakt deel uit van de landelijke actie 'De Nacht Staat Op' en vanavond overleggen de burgemeesters opnieuw met het kabinet.

Ook Club Kiki die in oktober vorig jaar aan de Lammermarkt 100 voor het eerst de deuren opende, weet nog niet wat er zaterdag gaat gebeuren.

"Het is teleurstellend dat de gemeente Leiden door te dreigen met disproportionele en onrechtmatige boetes probeert vast te houden aan maatregelen waarvan het evident is dat ze niet houdbaar zijn", zegt mede-eigenaar Tom van Zelst. "En dat die boetes disproportioneel zijn, blijkt wel uit het feit dat in Amsterdam bedragen worden genoemd die nog geen tiende zijn van de Leidse dwangsommen."

Handhaven

Tot nu toe ziet het er naar uit dat het kabinet aanstaande dinsdag in een nieuwe persconferentie versoepelingen aankondigt die dan op vrijdag 18 februari ingaan. De nachthoreca zou dan tot middernacht open mogen in plaats van tot 22.00 uur 's avonds.

Ook met dat tijdstip kunnen de nachtclubs niet uit de voeten. Burgemeester Lenferink heeft de clubs beloofd zich hard te zullen maken voor de versoepelingen, maar gaf ook aan de landelijk geldende maatregelen te moeten handhaven.

Politie-acties

Dat politie en boa's dit weekend het werk neerleggen, maakt volgens Lenferink niet uit. "De politie wordt niet aangestuurd door de vakbonden", zo kregen de Leidse clubs vandaag van hem te horen. "Dat klopt", laat Lenferink desgevraagd weten. "Maar dat is helemaal niet de vraag. Door het werken met een preventieve dwangsom hebben we geen grote groepen politie en boa's nodig.

Het enige dat we hoeven te doen is constateren of de zaken open zijn of niet. We gaan zeker de zaken niet met politie leegtrekken of zo. Dan worden gewoon de dwangsommen verbeurd. Maar ik verwacht dat de zaken in kwestie dit niet zullen wagen, zeker niet met nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht."