Bij een botsing tussen twee auto’s op de kruising van de Schildwacht met de Dijkwacht in Leiderdorp is donderdagmiddag een van de bestuurders gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen, die flink beschadigd raakte, weggesleept.

De politie, brandweer en twee ambulances werden opgeroepen om te assisteren bij het ongeval. De Schildwacht was enige tijd afgesloten voor verkeer.