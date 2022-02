De dierenambulance in de Leidse regio heeft in 2021 ruim 10 procent meer dieren opgenomen dan het voorgaande jaar. In totaal zijn er bij de Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden 3.799 dieren opgevangen.

Ook bij het aantal ritten van ambulances groeide aanzienlijk van 4.466 naar 4.966. Hiervan hadden 1.250 ritten betrekking op vervoer van huisdieren en 3.436 op vervoer van wilde dieren.

Daarnaast werden 280 andere ritten uitgevoerd. Dat gaat dan om ritten met wilde dieren die niet in het asiel verzorgd mogen worden. Dit zijn onder andere egels, hazen, vleermuizen en reptielen die naar een andere opvang worden gebracht.

"Een verklaring voor de wederom sterke toename van het aantal wilde dieren dat wij het afgelopen jaar hebben opgenomen, hebben wij niet", zegt coördinator Eef van Meerten van het asiel. "Een groot deel van de dieren die wij opnemen wordt opgehaald door onze ambulancemedewerkers. Maar ook steeds meer particulieren komen dieren die hulp nodig hebben, zelf brengen."