Leiden staat in 2021 voor het tweede jaar op rij op nummer vier in de Nederlandse ranglijst van de TomTom Traffic Index. In 2020 zakte Leiden naar de vierde plek nadat het in het voorgaande jaar nog op nummer één stond.

In Leiden stonden automobilisten vorig jaar totaal 48 uur in de file. Uit de data van het navigatiebedrijf blijkt dat de voornaamste reden van de daling op de lijst de forse afname van het verkeer op weekdagen is.

De lijst met steden wordt aangevoerd door Haarlem, gevolgd door Den Haag en Groningen op de tweede en derde plaats.