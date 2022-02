Er staat deze week een glazen huis op de Beestenmarkt. Als je door de ruiten gluurt zie je schilderdoeken en een tafel vol met verf en kwasten. Dinsdag opende burgemeester Lenferink deze zogenoemde 'exposure-box' en zette de eerste verfstrepen op het doek van een nieuwe Nachtwacht.

Alle Leidse voorbijgangers krijgen nu de kans om de in de schoenen van Rembrandt te treden en mee te schilderen met de reconstructie van zijn grote meesterwerk 'de Nachtwacht'. "Iedereen is welkom. Het is voor jong en oud, voor schildertalent en amateur", zegt wetenschapshistoricus Thijs Hagendijk vol enthousiasme.

Het Geheim van de Meester

De exposure-box is een onderdeel van de tv-serie van AVROTROS 'Het Geheim van de Meester', waarin Hagendijk een van de vier experts is die in de huid kruipen van oude meesters. Een van hen is Rembrandt en in in het programma maken ze een reconstructie van zijn meesterwerk 'de Nachtwacht'.

"We hebben de Nachtwacht is opgedeeld in zes delen", legt Hagendijk uit. "Drie doeken zijn in Eindhoven geverfd en de andere drie doeken worden in Leiden geverfd." Uiteindelijk zullen de zes delen samenkomen en wordt het nieuwe meesterwerk gepubliceerd door AVROTROS. "Het kunstwerk wordt vier bij 5 meter groot, een gigantisch doek dus", zegt Hagendijk met een lach op zijn gezicht.

Waarom het glazen huis in Leiden staat is voor een echte Leidenaar niet moeilijk te raden. Hagendijk legt het nog kort uit: "Leiden is de geboortestad van Rembrandt van Rijn. En het is geweldig om met steenworp afstand van zijn geboorteplaats met de reconstructie van de Nachtwacht te staan." Waarom ook Eindhoven is gekozen, kon de wetenschapshistoricus niet direct zeggen.

Voor iedereen

Dat schildertalent niet van belang is en echt iedereen mee kan doen, beaamde burgemeester Lenferink direct na de eerste streken. "Door het schilderen ben ik erachter gekomen dat ik er niet zo goed in ben en Rembrandt een echte meester is."

De exposure-box staat tot en met maandag 14 februari op de Beestenmarkt. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag is de box tot 20.00 uur geopend en op maandag tot 16.00 uur.