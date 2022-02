Bezorgde inwoners van Leiden zijn een petitie gestart tegen de plannen om in Park Cronesteyn een discgolfbaan aan te leggen. Binnen drie dagen is de petitie meer dan 3500 keer ondertekend. Discgolf is een vorm van golf, maar in plaats van een golfbal wordt er een frisbee gebruikt, die gegooid wordt in een metalen basket. Wethouder Paul Dirkse liet eerder al weten de discgolfbaan met 18 holes graag te zien komen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

In de zomer van 2021 deed Discgolf Cronesteyn een subsidie-aanvraag voor de aanleg van de baan in het park. Toen kregen de initiatiefnemers een gemeentelijke subsidie van 32.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Sindsdien maken meerdere fracties in de Leidse gemeenteraad zich druk over het feit dat er geld gaat naar een initiatief waar ook de nodige kritiek op is. "Een zot plan", noemt GroenLinks-raadslid Gebke van Gaal het, nadat de partij zich vorig jaar ook al als tegenstander uitsprak.

Daar komt nu, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, de petitie nog eens bij van de Stichting Groen Cronesteyn die zich al een tijdzorgen maakt. "Wandelaars, hardlopers en fietsers moeten voortaan uitkijken voor rondvliegende frisbees. Een enorme aantasting van een prachtig park dat volgens plan juist bedoeld is om van de natuur te genieten", schrijven de initiatiefnemers van de petitie.

'Ontworpen voor natuurbeleving'

Veertig jaar geleden is het open landschap van polder Cronesteyn veiliggesteld door een nieuw leven als polderpark. Het is ontworpen voor 'natuurbeleving' en voor 'een visuele beleving van de polder'. Het beheerplan streeft die doelen nog steeds na en is heel duidelijk in de beperkingen van het gebruik. Een discgolfbaan past daar totaal niet in, vinden de critici.

De initiatiefnemers van de discgolfbaan hebben in oktober 2021 een bijeenkomst georganiseerd waarbij belanghebbenden zijn bijgepraat over hun plannen. "En daar hebben we ook geluisterd naar de mogelijke bezwaren", zegt woordvoerder Martijn de Roeck van de discgolvers. "Ons doel is om mensen wat meer te laten bewegen en we zien dat discgolf momenteel booming is in Nederland."