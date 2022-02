Het Mortuariumgebouw op het terrein van de ggz in Oegstgeest is woensdagochtend rond 7.00 uur door brand verwoest. Het gebouwtje werd twee weken geleden op de monumentenlijst van de gemeente gezet, als een van de panden met cultuurhistorische waarde in Park Endegeest. De brandweer gaat voorlopig uit van kortsluiting als oorzaak van de brand.

In totaal werden twee weken geleden vijf gebouwen in het landgoed aanwezen als monument. "Door de aanwijzing van de gebouwen als gemeentelijk monument blijft dit belangrijke tastbare element van de geschiedenis van de psychiatrische zorg op het landgoed Endegeest en Oegstgeest behouden", aldus de gemeente toen in een toelichting.

Eind november ging de gemeenteraad akkoord met de omstreden toekomstplannen voor het gebied. In het vrijstaande gebouw aan de Kasteellaan woedde een week daarvoor ook al brand. Het pand werd toen tijdelijk bewoond om kraken tegen te gaan. Bij die brand in november is het pand tijdens het blussen gedeeltelijk gesloopt om brand snel onder controle te krijgen.

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten in beide gevallen niet uit te gaan van brandstichting. "We hebben geen vermoedens van een strafbaar feit en we starten daarom geen onderzoek." De brandweer gaat uit van kortsluiting in het leegstaande pand, dat geldt ook voor de brand in november. "Ook daar waren geen vermoedens van strafbare feiten."

Gevolgen

Het Mortuariumgebouw werd gebouwd in de periode 1897-1920 en herbergde het eigen mortuarium van het toenmalige 'instituut voor krankzinnigen'. Volgens het Cuypergenootschap, dat de aanvraag voor de monumentale status deed, is dit gebouwtje daarom van 'groot belang voor de historie van Oegstgeest en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland'.

Door de huidige monumentale status mogen de panden niet meer zomaar aangepast of gesloopt worden, zoals eerder het plan was bij een vorige versie van de toekomstvisie voor het gebied. Wat de gevolgen van de brand van vanmorgen zijn, kon een gemeentewoordvoerder woensdagochtend nog niet zeggen.