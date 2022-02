De 9-jarige Steye heeft dinsdagmiddag de petitie voor het behoud van de kinderhartchirurgie in Leiden aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is door 68.831 mensen ondertekend. Het Leids Universitair Medisch Centrum wil dat de minister het besluit om de kinderhartchirurgie te sluiten herziet. Steye, hartpatiënt, werd al voor zijn geboorte in het LUMC aan zijn hart geopereerd.

De voorganger van Kuipers, Hugo de Jonge, besloot eind vorig jaar dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden in Utrecht en Rotterdam. Eerder stuurden de academische ziekenhuizen een brief naar De Jonge.

Die brief was onder meer ondertekend door de huidige minister van VWS, Ernst Kuipers. In zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus MC vroeg Kuipers aan De Jonge om de kinderhartchirurgie te concentreren in Groningen, Leiden en Rotterdam. Nu lijkt Kuipers juist het besluit van zijn voorganger te willen doordrukken.

Eind december vorig jaar zijn er twee petities gestart om de kinderhartchirurgie in Leiden en Groningen te behouden. De landelijke media waren dinsdagmiddag massaal aanwezig bij de aanbieding van deze petities aan de Tweede Kamer. De petitie van Groningen is uiteindelijk ruim 260.000 keer ondertekend. Deze petitie werd voorafgaand aan die van Leiden aan de Tweede Kamerleden aangeboden. Komende maandag wordt de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek door betrokkenen verder bijgepraat over de

Dr. Monique Haak, foetaal chirurg, vertelde de aanwezige Tweede Kamerleden: "We zijn hier vandaag namens het CAHAL, het centrum voor aangeboren hartafwijkingen van Leiden en Amsterdam om de petitie aan te bieden ter behoud van ons centrum. Degene die het gaat aanbieden is Steye. Hij is negen jaar. Maar wij kennen hem al voor zijn geboorte. Hij is reeds in de baarmoeder geopereerd aan zijn hart. En wij willen die optie voor Nederlandse zwangere behouden. Het gaat goed met Steye. Steye, wij willen die optie graag behouden voor ons land!"

Tekentafel

Nicki Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid voor JA21: "Dit is wel een petitieaanbieding die binnenkomt. Normaal gesproken spreken we met bestuurders, en nu spreek je patiënten en de ouders van patiënten. Deze petitie is iets waar heel Nederland zich betrokken bij voelt. Wat voor mij duidelijk is geworden dat de politiek te sterk voorbij is gegaan aan de dingen die leven in het land. Ik denk dat het heel goed is dat we teruggaan naar de tekentafel. Aankomende maandag is een ronde tafelgesprek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat door alle partijen hier goed naar gekeken gaat worden."

Hoogleraar Nico Blom, kindercardioloog van het LUMC: "We hebben inmiddels al heel veel Tweede Kamerleden langs gehad in ons centrum. En ik ben blij verrast dat alle Kamerleden zoveel tijd en moeite nemen om zich te verdiepen in het dossier. Ik kende de politiek voorheen helemaal niet. Ik had nooit wat met politiek te maken. En nu komen Kamerleden bij ons in het ziekenhuis langs om te zien wat er gebeurt. En waarom deze keuze nu gemaakt wordt (om de kinderhartchirurgie weg te halen uit Leiden). En iedereen die nu weggaat snapt niet waarom het zo gekomen is."

Op 17 februari vergadert de commissie VWS van de Tweede Kamer over de kinderhartchirurgie. Dan wordt duidelijk hoe de Tweede Kamer over het besluit van de minister denkt. Volgende week wordt voor het LUMC dan ook een spannende week.