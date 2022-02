Drie nachtclubs uit Leiden doen zaterdag alsnog mee aan de Leidse variant van de landelijke protestactie 'De Nacht Staat Op'. Burgemeester Henri Lenferink gaf eerder aan dat de actie niet is toegestaan en dat er dus ook gehandhaafd gaat worden.

Nachtclubs in heel Nederland openen op 12 februari hun deuren om te protesteren tegen de coronamaatregelen die momenteel nog van kracht zijn. Volgens de organisatie van de protestactie schaden die maatregelen de gezondheid van jongeren en de muzieksector. In Leiden gaat het om de nachtclubs Gebr. de Nobel, Club Kiki en de Wibar.

Burgemeester Lenferink zegt veel begrip te hebben voor de nachthoreca en het handhaven van de regels valt hem dan ook zwaar. Volgens hem moeten mensen die de regels breken dan ok de "consequenties aanvaarden".

Die consequenties zijn fors, vertelde Lenferink maandag in gesprek met Sleutelstad. "Heropening kan alleen als de landelijke regels dat toelaten", zei hij. "En als ze toch open gaan dan verbeurt Gebr. de Nobel de eerder opgelegde dwangsom van 4.900 euro. En misschien leggen we ook nog een preventieve extra last onder dwangsom op met een hogere omvang. Het is belangrijk dat mensen niet zomaar eigen regels gaan opstellen. Dat kan echt niet."

Binnen de huidige coronamaatregelen moeten nachtclubs hun deuren gesloten houden en zijn festivals niet toegestaan. De huidige regels gelden nog tot 8 maart.

De Leidse Nachtraad, Kiki, Wibar en Gebr. de Nobel steunen de landelijke actie 'De Nacht Staat Op' van 12 februari en organiseren gezamenlijk de Leidse versie van het evenement. De ticketprijs is 2,50 euro.