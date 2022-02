Piet Paaltjens is vandaag weer teruggeplaatst op zijn vertrouwde plek op de hoek van de Klikspaanweg en de Haagweg. Het beeld van deze Nederlandse dichter en predikant, waarvan zijn echte naam François HaverSchmidt is, moest tijdelijk plaatsmaken voor de aanleg van een fietsstraat.

De tijdelijke verwijdering was een mooie gelegenheid om het beeld een opknapbeurt te geven. De oude sokkel is compleet vervangen voor een nieuwe en Piet zelf is flink opgepoetst. Vanmorgen is alles weer op z'n plek gezet bij studentencomplex. Ondanks de opfrisbeurt van Piet is hij er niet lichter op geworden, maar liefst 150 kilogram weegt het beeld.

Leiden en Piet Paaltjens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, François HaverSchmidt bracht van 1852 tot 1858 zijn studententijd in de stad door.