Een vrachtwagen met twee zeecontainers is vanmiddag rond 12.30 uur gekanteld op de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Hierdoor zijn in de richting Amsterdam twee rijstroken afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten rekening houden met vertragingen die tot ver na de avondspits rekening duren. De afhandeling duurt tot 23.00 uur.

Door het ongeval is de vrachtwagen flink beschadigd en lekt bovendien diesel. Het wegdek en ook de bodem moet hierdoor grondig gereinigd worden. Het voertuig wordt zo spoedig mogelijk overeind gezet om ergere schade aan het milieu te voorkomen.

Zodra de vrachtwagen en containers zijn geborgd, kan worden gestart met het herstellen van de vangrail. Over een lengte van ruim tachtig meter is de vangrail beschadigd. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen.