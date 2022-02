In de verlaten lichtfabriek naast de Unipercentrale speelt licht de hoofdrol in een veelzijdige tentoonstelling. Binnen hangt een installatie van Jos Agasi. Buiten kunnen bezoekers zelf een rol spelen in een projectie en om de hoek zwemt een vrouw achter de ramen.

Verderop in de etalage van het gebouw van woningcorporatie De Sleutels is op een tv-scherm videokunst te zien en aan de andere kant van de energiecentrale op het Ambachtsplein in de Portiersloge en bij het Stadsbouwhuis is nog meer lichtkunst te zien.

'Through the looking glass', zoals de tentoonstelling heet wil verwonderen en de nieuwsgierigheid prikkelen. Organisator Iemke van Dijk van EST Art Foundation: "Meestal ga je een gebouw binnen om kunst te zien, wij laten ook veel van de kunst van binnen naar buiten schijnen."

De installaties die van buiten te zien zijn, kan iedereen vrijelijk elke avond bewonderen tot 23.00 uur. Binnenkijken in de lichtfabriek kan op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Donderdag en zaterdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Op vrijdag opent Van Dijk de deuren twee uur vroeger. Speciaal voor kinderen. "We hebben gemerkt dat kinderen het fantastisch vinden. Zowel de zwemster achter de ramen als de projectie waarin ze zelf figuren kunnen maken. Kom vooral kijken."

Naast de lichtprojectie op oude ramen van Jos Agasi is er binnen werk te zien van Mathias Krissmer. Een animatie van bewegende ringen die als slingers in zwart-wit op een lange wand laten zien. De ramen waarop Agasi het licht laat schijnen stonden in een van de andere oude gebouwen op het Energiepark. Het licht verandert het glas en andersom.