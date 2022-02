Bijna twee jaar na sluiting gaat de Weggeefwinkel Leiden aan de Middelstegracht op 1 maart tussen 14.00 en 17.00 uur weer open. In het voorjaar van 2020 werd na een noodgedwongen sluiting door de coronapandemie de keuze gemaakt om de winkel dicht te houden voor een uitgebreide verbouwing. De verbouwing is afgerond en de winkel gaat weer open voor inname en het weggeven van tweedehands spullen.

Het doel van de winkel is het bestrijden van armoede en het recyclen van goede spullen. In tegenstelling tot de meeste winkels kan alles gratis meegenomen worden. Er is een breed assortiment en iedereen is welkom.

Voorgaand aan de officiële opening zijn er verschillende momenten gepland voor de inname van goederen voor in de winkel: