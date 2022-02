De Paddenpatrouille Leiden organiseert vanaf volgende week enkele online informatiebijeenkomsten voor mensen die willen helpen om het leven van honderden padden te redden. De vrijwilligers helpen de dieren veilig over te steken als ze binnenkort uit hun winterslaap ontwaken en richting het water trekken.

De amfibieën trekken elk voorjaar van de plek waar ze hebben overwinterd naar poelen en slootjes om daar te paren. Daarvoor moeten ze vaak fietspaden en wegen oversteken. Jaarlijks worden vele padden, kikkers en salamanders daarbij doodgereden. Om dat te voorkomen gaan de vrijwilligers van de Paddenpatrouille KNNV Leiden ze op vijf locaties in Leiden en Leiderdorp weer een handje helpen met oversteken.

Vooral padden en salamanders worden vaak doodgereden doordat ze in het donker op trek gaan en fietspaden oversteken. De Paddenpatrouille zet ze handmatig over en houdt bij hoeveel padden, kikkers en salamanders er langskomen. Nieuwe vrijwilligers worden gezocht voor de periode tot half april. De tijdsbesteding is tenminste één avond per week.

Informatie en aanmelding bij Roek Vermeulen via paddenpatrouille@xs4all.nl. De informatieavonden zijn op dinsdag 15 en maandag 21 februari. Vanaf dan worden de vrijwilligers ook ingeroosterd.