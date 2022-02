Twee personenauto's hebben zondagavond op de kruising van de Ir. Driessenstaat met de Uiterstegracht in Leiden een flinke klap gemaakt. Daarbij werd zelfs een verkeerspaal uit de grond gereden. Het ongeluk gebeurde toen één van de auto's de Uiterstegracht in wilde slaan, maar door de andere auto werd aangereden in de flank.