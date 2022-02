Museum De Lakenhal vertelt met verzamelde objecten het verhaal van Leiden als universiteitsstad. De Universiteit Leiden is op 8 februari 1575 opgericht en dinsdag is de universiteit dus jarig. Daarom kan de Lakenhal op die dag gratis worden bezocht. In de Universiteitskamer van het museum is de hele dag een rondleider aanwezig om bezoekers meer te vertellen over de oudste universiteit van Nederland.

Chris de Waard sprak op het voorplein van de Lakenhal met raadslid Susannah Herman van D66 Leiden. Het was haar voorstel bij de begrotingsbehandeling eind 2021 dat werd aangenomen, waardoor de Lakenhal vanaf dit jaar niet alleen op 3 oktober gratis is te bezoeken, maar ook op 8 februari en op de verjaardag van Rembrandt van Rijn. Herman is overigens zelf toevallig ook op 15 juli jarig.

In de Universiteitskamer wordt het verhaal van de eerste honderd jaar van de Universiteit Leiden verteld. Zo hangt er een grote zwaardvis. De vis werd in 1683 aan land gebracht en door Leidse medici opgezet. Verder liggen er op een tafel degens waarmee studenten vroeger leerden schermen. Ook is een houten beeld van Vrouwe Justitia te zien. Dat verwijst naar de eigen rechtbank van de universiteit. Daarnaast hangt een schilderij uit het Rijksmuseum van een promotie aan de Universiteit Leiden in 1650 aan de muur.

De Lakenhal toont in de tentoonstelling 'Misleiden - Fakes uit kunst en wetenschap' ruim twintig objecten met een bijzonder verhaal. Het gaat om vervalsingen, verwisselingen of verkeerd beoordeelde objecten. Het museum deed eerder een oproep aan kunstenaars voor kunstwerken over groeiverslaving. Vijftien inzendingen zijn te zien in de expositie 'If things grow wrong'.

Ook kunnen bezoekers sinds kort kijken naar een nieuw schilderijenpaar. Het zijn de portretten uit 1518 van de Leidse bierbrouwer en burgemeester Dirck Ottens en zijn vrouw Cornelia Pietersdr. van Leyden van Leeuwen. De schilderijen zijn in Leiden gemaakt en worden toegeschreven aan de omgeving van Cornelis Engebrechtsz. Ze worden voor langere tijd uitgeleend door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel.

Een kaartje voor een gratis bezoek aan museum kan worden besteld via de website van het museum. Het initiatief voor de gratis openstelling is afkomstig van D66-raadslid Susannah Herman. Zij wilde dat het museum niet alleen kosteloos te bezoeken is op 3 oktober, maar ook op 8 februari en op de verjaardag van Rembrandt van Rijn op 15 juli.