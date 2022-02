Vorige maand was er voor het tweede jaar op rij geen Leidse Jazzweek. Tot grote spijt van organisator Colin van Gestel die eind vorig jaar wel aankondigde om het populaire jazzfestival dat elk jaar wordt georganiseerd in en om Leidse kroegen dan maar in maart te zullen houden. Ook dat blijkt nu nog te vroeg.

De horeca is nu weliswaar weer deels open, maar voor een evenement als de jazzweek is meer nodig. "Het is toch een beetje de sfeer van volgepakte kroegen die er echt bij hoort", zegt Van Gestel. Ook de sluitingstijd van 22.00 uur is veel te vroeg voor een succesvolle jazzweek.

Of de Leidse Jazzweek nu voor het tweede jaar helemaal van de baan is, valt nu nog niet te zeggen. "Je hebt wel een maand of twee à drie nodig om het te organiseren, dus dan zit je al snel na de zomervakantie", zegt Van Gestel. Dat wordt dus de eerste mogelijkheid om het evenement alsnog te laten plaatsvinden.

Als het door beperkende maatregelen nog verder opgeschoven moet worden, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat de 2022-editie noodgedwongen alsnog wordt overgeslagen. "Want als het echt pas eind van het jaar zou worden, zit ja alweer zo dicht tegen januari aan. En je kunt moeilijk twee keer een jazzweek vlak achter elkaar houden."