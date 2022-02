Het uitgaanspubliek is de coronamaatregelen helemaal zat en dat werd zaterdag maar weer eens onderstreept. Op de Lammermarkt organiseerde Gebr. de Nobel een manifestatie om de boodschap kracht bij te zetten dat de 'nacht wacht'.

Het was aangekondigd als een vrolijke bijeenkomst en dat was het dan ook. En koud. Er waaide een gure wind over het plein waar zich zo'n honderd mensen hadden verzameld. Er waren geen toespraken. "We laten de muziek voor zich spreken", zegt Leontien de Reede van Gebr. de Nobel. De boodschap? Na de weliswaar nog beperkte heropening van restaurants en cafés is het nu ook hoog tijd om tegemoet te komen aan het uitgaanspubliek dat na 22.00 uur ergens heen wil of nog wil blijven.

Half februari volgt een nieuw 'weegmoment' van het kabinet en wordt duidelijk of en wanneer de huidige beperkende maatregelen verder worden versoepeld of afgeschaft.