Een woning van een 82-jarige vrouw aan de Luykendreef in Leiderdorp is vrijdagochtend omstreeks 8.00 uur overvallen. De overvaller deed zich vermoedelijk voor als pakketbezorger en heeft de bewoonster vastgebonden en mishandeld. Ze is gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De 'pakketbezorger', een man in een oranje jas met een kartonnen doos in zijn handen, belde bij de vrouw aan. Toen de bewoonster de deur opende, duwde de man haar opzij en ging hij naar binnen. Hij bedreigde en mishandelde de vrouw, bond haar vast en ging op zoek naar geld.

Een team van de forensische opsporing (FO) is een onderzoek gestart. Ook zijn agenten bezig met een buurtonderzoek. Het is niet bekend of hij iets heeft buitgemaakt. De politie is op zoek naar de overvaller. Het zou gaan om een witte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is zo'n 1,80 meter lang, draagt een petje, een oranje jas en had een kartonnen doos vast toen hij aanbelde.

Camerabeelden

Ook is de politie op zoek naar mensen die camerabeelden hebben van de omgeving, of naar mensen die iets verdachts hebben gezien tussen 8.00 en 10.00 uur. De overval was waarschijnlijk tussen 8.00 en 8.30 uur, om 10.00 uur kwam de melding bij de politie binnen.