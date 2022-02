Opnieuw openen studenten een pop-up restaurant in Het Gebouw in Leiden. De Happietaria streek in 2019 ook al neer op de plek aan het Arubapad 2 en wordt volledig gerund door studenten.

Happietaria is een landelijk initiatief. De opbrengsten gaan naar verschillende projecten van goededoelenorganisatie Tearfund. Het tijdelijke restaurant is geopend van 11 februari tot en met 12 maart

Seksueel geweld

De studenten van de Leidse editie zetten zich in tegen mensenhandel en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in Nepal. "Met het geld dat wordt opgehaald kunnen we zorgen dat kwetsbare vrouwen voorlichting krijgen over de gevaren van mensenhandel", vertelt medeorganisator Charlotte Lagerweij.

Samenwerking

Met de opbrengst biedt Tearfund ook opleidingen en zelfhulpgroepen aan en wordt de samenwerking gezocht met lokale partijen die zich inzetten tegen mensenhandel (zoals de politie en overheid).

Een driegangendiner bij de Happietaria kost 18,75 euro. Vooraf reserveren is verplicht.