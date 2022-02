De Olympische Spelen zijn vandaag van start gegaan in Beijing. Schaatser Kjeld Nuis (Leiden/Zoeterwoude) mocht voor Nederland de vlag dragen. Naast Nuis komen er nog drie sporters met roots in de Leidse regio in actie op de Olympische en Paralympische Spelen.

jeld Nuis is de bekendste sporter afkomstig uit de Leidse regio die voor Olympisch goud gaat. Nuis groeide op in Zoeterwoude en ging naar school en naar de schaatsclub in Leiden. Hij is ook nog steeds lid van de Leidse schaatsvereniging IJVL. In 2018 won hij olympisch goud op de 1500 en 1000 meter. Op 8 februari verdedigt hij zijn titel op de 1500 meter, voor de 1000 meter kwalificeerde hij zich niet. In Café de Meester in Zoeterwoude verzamelen ook dit keer zijn oud-dorpsgenoten zich weer om Nuis naar het goud toe te juichen.

Alpineskiër Adriana Jelinkova groeide op in Oegstgeest, maar vertrok op haar elfde naar Oostenrijk om skiër te worden. Een dag nadat ze zich in januari 2021 plaatste voor de Olympische Spelen, raakte ze zwaar geblesseerd. Gelukkig is ze op tijd hersteld en in Beijing mag ze uitkomen op de reuzenslalom (7 februari) en de slalom (9 februari).

Jennifer Onasanya is geboren in Leiden en groeide op in de Sleutelstad, maar komt inmiddels uit voor Oostenrijk als bobsleeër. De keuze viel op Oostenrijk toen er in Nederland geen geld meer was voor het bobsleeteam. Ze leverde in 2020 zelfs haar Nederlandse paspoort in voor haar olympische droom. Ze komt vanaf 15 februari in actie.

Zitskiër Jeroen Kampschreur uit Leiderdorp moet nog even wachten tot hij in actie mag komen. Hij doet mee met de Paralympische Spelen die pas op 4 maart van start gaan. Kampschreur won in 2018 paralympisch goud op de supercombinatie. Behalve dat hij zijn titel verdedigt, wil hij dit keer ook kampioen worden op de Super G, slalom, reuzenslalom en de afdaling. Kampschreur behoort tot de absolute wereldtop, dus meer dan één gouden medaille is zeker reëel.

Ook Cees Juffermans vertegenwoordigt Leiden in Beijing. Niet als sporter, maar als commentator van het shorttracktoernooi. Juffermans deed als shorttracker in 2002 en 2006 zelf mee aan de Olympische Spelen.