Het bedrijfspand aan de Dobbeweg 17 in Voorschoten is op last van burgemeester Stemerdink gesloten. Begin december trof de politie er 2.000 kilo cocaïne aan. Dat had een straatwaarde van 150 miljoen euro. Het bedrijfspand is voor zes maanden gesloten.

Burgemeester Stemerdink laat weten zeer grote waarde te hechten aan het tegengaan en voorkomen van drugsgerelateerde activiteiten en de daaruit voortvloeiende risico's in de gemeente Voorschoten. Op grond van de Opiumwet sluit zij het pand tot 3 augustus 2022.