De politie heeft meerdere aangiften binnengekregen van diefstal uit auto's in de wijk Buitenhof in Leiderdorp. Alle drie de inbraken zijn gepleegd in de nacht van dinsdag 25 januari op woensdag 26 januari. De dieven hadden vooral aandacht voor navigatiesystemen, stuurwielen en airbags.

"Het is opvallend dat de getroffen auto's allemaal BMW's zijn", vertelt de politie. "Uiteraard betekent dit niet dat u daardoor automatisch veilig bent wanneer u een ander merk auto hebt. Houdt er rekening mee dat deze criminaliteit kan overwaaien naar andere buurten. Auto's die niet in Buitenhof of elders in Leiderdorp zijn geparkeerd lopen ook risico."

Om te voorkomen dat een auto doelwit wordt van inbraak adviseert de politie geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen. "En zorg uiteraard dat de auto altijd op slot is. Probeer uw auto ook zoveel mogelijk te parkeren in het zicht van woningen of indien mogelijk in een garage."

De politie is op zoek naar getuigen van deze drie inbraken. "Heeft u iets gezien bel dan naar 0900-88 44. Indien u criminelen betrapt op het inbreken in auto of als u een verdachte situatie waarneemt, bel dan direct naar 112!"