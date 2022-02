In Leiden gaat de politie de komende tijd meer controles uitvoeren op handel in verdovende middelen. Aanleiding is de controle op een bestuurder van een personenauto die donderdagmiddag op de Plesmanlaan door politie langs de kant van de weg is gezet op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel.

Na deze controle had de politie redenen om ook twee woningen in de Mors en Cronestein te onderzoeken. De bestuurder van de auto, een 23-jarige Leidenaar, is door de politie aangemerkt als verdachte. De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek onderzoekt deze zaak verder.

Op basis van signalen en tips over mogelijke handel in verdovende middelen heeft de politie meer controles aangekondigd. Zijn er vermoedens van drugshandel in de buurt, doe dan een melding via 0900-88 44. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.