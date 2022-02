Een woning aan de Luykendreef in Leiderdorp is vanochtend overvallen. Meerdere politie-eenheden zijn op de melding afgekomen. Ook een ambulance is naar het incident gereden en heeft een persoon gecontroleerd op verwondingen.

De politie heeft de straat volledig afgezet. Een team van de forensische opsporing (FO) is een onderzoek gestart. Ook zijn agenten bezig met een buurtonderzoek.

De politie is op zoek naar een witte man van ongeveer 25 jaar en 1 meter 80 lang. De man sprak accentloos en droeg een oranje jack en pet. Volgens getuigen had hij een pakje bij zich. Het is niet bekend of er iets buit gemaakt is.