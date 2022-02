Op de kruising van de Hoge Rijndijk met de Kettingstraat in Leiden zijn donderdagavond twee auto's met elkaar in aanrijding gekomen. Beide bestuurders zijn door het ambulancepersoneel nagekeken op verwondingen. Tenmiste één persoon is uiteindelijk maar het ziekenhuis vervoerd.

Vanwege het ongeval was de Kettingstraat voor het overige verkeer volledig gestremd. Het verkeer op de Hoge Rijndijk werd over de andere rijbaan geleid. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk reed een van de auto's door rood licht.