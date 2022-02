De vergrote coronaterrassen van de horeca in het centrum van Leiden mogen tot zeker 1 augustus blijven.

Leidse horecabedrijven die in het centrum een terras bij hun zaak hebben, kregen daar met ingang van juni 2020 extra ruimte voor.

Doel van de politiek was om de cafés en restaurants de mogelijkheid te geven om binnen de coronaregels evenveel mensen te ontvangen als zonder de eis om afstand te houden.

Die regeling loopt op Tweede Paasdag af en de vragenstellers zouden graag zien dat de gemeente nu al duidelijkheid aan de horeca zou verschaffen over een verlenging tot eind 2022.

Volgens de wethouder is die wens van de horeca bekend. "We spreken elke paar weken met vertegenwoordigers van de Leidse horeca over allerlei zaken. De ondernemers weten dus dat wij hier positief instaan", aldus Van Delft. Toch wil ze niet helemaal tegemoetkomen aan de vraag om de grote terrassen nu al tot eind december toe te staan. "We willen de bestaande regeling verlengen tot 1 augustus. Dan kunnen we rond 1 juli kijken hoe het ervoor staat met de coronaregels."

Van Delft gaf aan een besluit tot verdere verlenging te willen koppelen aan de 1,5 meter afstand die nu nog van kracht is. "We hebben omwonenden steeds voorgehouden dat de grotere terrassen tijdelijk zijn. Zonder de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden, zouden er veel meer mensen op de terrassen terecht kunnen. We moeten dit wel op een nette manier doen."

Als op 1 juli blijkt dat er reden is om het toestaan van de grotere terrassen verder te verlengen, wil Van Delft daar positief naar kijken.