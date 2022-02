Op de kruising van de Lammenschansweg met de Tomatenstraat in Leiden is een bestuurder van een scooter in botsing gekomen met een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het kruispunt is korte tijd afgesloten geweest en de bus moest omrijden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.