Het project Seeing Stars Leiden dat komende zomer gestalte moet krijgen, vindt plaats in een cirkel rond de Oude Sterrewacht. "Het hele centrum dat gaat hem niet worden", zegt wethouder Yvonne van Delft. "Je moet echt ontzettend veel organiseren om zoiets op een goede en veilige manier te doen en dat kan niet in een heel groot gebied."

De grootste uitdaging wordt zoveel mensen meekrijgen, denkt directeur Martijn Bulthuis van Leiden&Partners. "Maar tot nu toe zijn alle reacties heel erg positief. Mensen zijn blij dat ze na twee jaar lockdown-achtige situaties weer iets met z'n allen kunnen gaan doen." Ook is het verdonkeren van een stad als Leiden ingewikkelder dan Franeker waar vorig jaar het eerste project plaatsvond. "Inderdaad een grotere uitdaging, maar de impact is ook groter", schetst Bulthuis beide kanten van die medaille.

Bij Seeing Stars Leiden wordt een deel van het centrum komende zomer voor maximaal een uur in het duister gehuld. Zonder verlichting, worden de sterren dan als vanzelf zichtbaar. Een datum is er nog niet. Dat kan ook niet, want het moet gebeuren tijdens een onbewolkte nacht. "Ik heb begrepen dat het om die reden in Franeker twee keer is uitgesteld", zegt Van Delft. De komende tijd wordt gebruikt om uit te zoeken hoe groot het gebied moet zijn om het gewenste effect te sorteren. Ook moet worden bekeken hoeveel bewoners van het gebied gehoor moeten geven aan de oproep om de verlichting uit te doen, om het tot een succes te maken. Voor de veiligheid zullen tijdens de verdonkering verkeersregelaars worden ingezet in het gebied.

Het is de bedoeling dat Seeing Stars Leiden wordt opgenomen in het programma van Leiden City of Science. Zo komen er onder meer plekken verspreid over de stad waar mensen door een telescoop kunnen kijken, licht Van Delft alvast een stukje van de sluiter op. "Daar willen we studenten astronomie bij betrekken." Ook Bulthuis wil graag dat het echt een dag en avond wordt waar zoveel mogelijk mensen iets van meekrijgen. "Het zou mooi zijn als we er een wetenschappelijke conferentie aan kunnen koppelen. Of een citizen science project, waarbij inwoners iets kunnen tellen of meten."

Trekker van het project is Leiden&Partners. Directeur Martijn Bulthuis van de organisatie die Leiden al vele jaren op de kaart zet, is opgetogen dat het project van Studio Roosegaarde naar Leiden komt. Waar en wanneer precies Seeing Stars Leiden plaatsvindt is nog niet bekend. "Waarschijnlijk gaan we binnenkort twee data kiezen. als het dan op de eerste datum bewolkt is, kunnen we uitwijken", zegt Bulthuis over de planning. "Maar in augustus en september zijn er meteorenregens. Dus daar kijken we met een schuin oog naar. Want het is natuurlijk gaaf als er veel te zien is."

De Sterrewacht Leiden gaat nu uitrekenen wat er precies nodig is voor een succesvol uurtje sterren kijken. "Bijvoorbeeld bij hoeveel procent minder licht je hoeveel meer sterren ziet. Dan kunnen we daar onze ambitie aan ophangen." Het is sowieso de bedoeling om zoveel mogelijk mensen mee laten doen. "Maar het is echt wel meer dan ergens een stekker uittrekken", heeft Bulthuis de afgelopen tijd wel meegekregen. "Gelukkig krijgen we van alle kanten medewerking. Ook van bijvoorbeeld Liander. Echt alles moet bij voorkeur uit. Straatverlichting, etalages, en als het even meezit ook de verlichting bij bewoners en bedrijven."