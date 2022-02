Leiden heeft 574.000 euro uitgetrokken om twee jaar lang mee te doen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het is de 18+ versie van het gelijknamige jeugdfonds waar Leidse jongeren al jaren een bijdrage kunnen krijgen voor sportieve en culturele activiteiten.

Leidenaren met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen maximaal 250 euro per jaar aanvragen bij het fonds. Het gaat in Leiden om zo'n 10.000 mensen. "De eerste aanvraag is ook al binnen", vertelde wethouder Yvonne van Delft woensdagochtend in een toelichting. "Dat ging om een abonnement voor een sportschool." Voorbeelden van andere activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn voetbal, zwemmen, dansen of muziekles.

Aanvragen moeten bij het fonds worden ingediend via een professionele tussenpersoon. Dat kan iemand zijn bij een van de Leidse welzijnsorganisaties. Bijvoorbeeld Incluzio of SOL. Een aanvraag kan ook worden gedaan via de Voedselbank Leiden e.o. De aanvrager krijgt het geld overigens niet zelf op de rekening, het fonds betaalt de activiteit rechtstreeks aan de aanbieder.

Coördinator Stefan Hagebeek van het Volwassenenfonds kijkt uit naar de samenwerking met de gemeente Leiden: "Deelnemen aan sport en cultuur draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. We willen dit voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Dankzij de samenwerking met de gemeente kunnen we nu van start in Leiden."