Zeven mensen hebben contact opgenomen met de politie naar aanleiding van de SMS-bom die gisteren is verstuurd aan alle contactpersonen uit de mobiele telefoon van Esmee Kortekaas die op de laatste dag van 2021 levenloos werd aangetroffen in de bosjes tussen het spoor en de Melchior Treublaan in Leiden.

"Wat wij vooral fijn vinden is dat daar mensen tussen zitten die wij nog niet eerder hebben gesproken", zegt een politiewoordvoerder tegen mediapartner Omroep West. De mogelijke nieuwe aanknopingspunten worden toegevoegd aan de honderden tips die de politie eerder al ontving in het onderzoek naar de dood van het veertienjarige meisje.

De 32-jarige Olivier van der G. uit Leiden zit sinds Oudejaarsdag vast op verdenking van betrokkenheid bij Esmee. Uit het onderzoek kwam al naar voren dat de twee bekenden van elkaar waren. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van der G. van ontucht en moord of doodslag.