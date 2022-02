De naam stond al niet meer op de gevel, maar nu is ook duidelijk wat er gaat gebeuren met het voormalige hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg in Leiden. Het hele complex wordt bij het aangrenzende Event & Convention Center ECC Leiden getrokken. De tweehonderd hotelkamers worden sinds vorig jaar verhuurd als tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten en statushouders.

Door de aanhoudende coronacrisis was Holiday Inn al sinds oktober 2020 niet meer als hotel in gebruik. In het gebouw werden sindsdien meetings, events en bijeenkomsten gehouden. Na 54 jaar is dat voorlopig ook de toekomst voor het complex. General Manager Carmen Alvarez Perez van ECC Leiden blikt terug op de tijd dat Holiday Inn Leiden als eerste hotel van de keten op het vaste land van Europa in maart 1968 de deuren opende.

"Door de crisis van de afgelopen jaren was overleven als hotel niet meer mogelijk. De nieuwe naam ECC Leiden prijkt nu ook op de gevel van ons hoofdgebouw. Niet helemaal nieuw natuurlijk, we bestaan al sinds 2015 als event- en congreslocatie onder één dak met Holiday Inn Leiden. Maar nu we ook de zalen, lounge, bar, terras en overige ruimtes hebben toegevoegd onder deze naam zijn we wel uitgegroeid tot de grootste vergaderlocatie van Leiden met ruim 5000 m²." Het oude hotelzwembad is vorig jaar al omgebouwd tot locatie voor meetings, brainstormsessies, workshops en borrels. "Zonder water vergader je in 'The Pool', zoals het nu heet, op de bodem van het voormalige zwembad."

De afgelopen periode heeft het bestaande team werknemers verschillende ruimtes aangepast tot 'multifunctionele hotspot met urban jungle vibes', zoals Alvarez Perez het noemt. De komende tijd worden nog meer ruitmes aangepakt en toegevoegd aan het ECC. In samenwerking met cateringbedrijf 'Dames Dietz' uit Oegstgeest zijn ook lunches mogelijk.

In de grote evenementenhal van ECC Leiden zit voorlopig nog de GGD met een vaccinatie- en testlocatie. "Dat kwam wel goed uit. Door de coronamaatregelen konden grote evenementen immers al geruime tijd niet meer plaatsvinden."