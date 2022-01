Op de Vlietweg in Leiden versperde een afgebroken tak de weg. De brandweer moest er aan te pas komen om de te zagen.

Na het zagen van de tak was de weg weer toegankelijk voor het verkeer. Een boom aan de Plantage is door de storm een grote tak verloren. De overlast bleef hier beperkt omdat de tak in het plantsoen viel.

Een omgewaaide boom in de Leidse Hout vergde de nodige inspanning van hulpverleners. Een nogal uit de kluiten gewassen boom gaf toe aan de windkracht en viel op een fietspad.

In de Leeuwerikstraat is de brandweer met een hoogwerker aan het werk geweest om losgewaaide dakbedekking terug te leggen en provisorisch vast te maken. Ook in de Kraaierstraat zorgde loszittende dakbedekking voor een onveilige situatie.

Op verschillende plekken in de stad waren het vooral fietsen die zich niet staande konden houden.