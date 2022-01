Bij de Zijlpoortsbrug is in de nacht van zondag op maandag een man neergestoken. Het slachtoffer werd op straat gevonden door omstanders die eerste hulp boden.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer verder behandeld aan zijn verwondingen. Volgens het ambulancepersoneel vielen de verwondingen mee en werd het slachtoffer doorgestuurd naar zijn huisarts.

Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat hij was gestoken met een priem. Daarna reed de dader weg op een scooter in een onbekende richting.

Omdat het slachtoffer onder invloed was, kon de politie uit de verklaring niet opmaken of het slachtoffer door één of meerdere personen werd aangevallen.