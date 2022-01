COC Leiden organiseert op zaterdag 5 februari weer een Transcafé in De Kroon aan de Langegracht. Het Transcafé is een contactavond voor alle transgenders in de ruime zin van het woord. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 22.00 uur.

"Transmannen- en vrouwen, crossdressers, non-binaire en genderfluïde personen, mensen met een intersekse conditie, het maakt niet uit. Voor mensen die op dit gebied nog zoekende zijn is het ook een geschikte gelegenheid. Familieleden en vrienden zijn eveneens welkom", laat COC Leiden weten.

Op de avond zijn de geldende coronamaatregelen van toepassing. Mensen met vragen kunnen terecht bij trans@cocleiden.nl.