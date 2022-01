Grachtenkades in de stad gaan na 40 jaar allemaal opnieuw verstevigd worden



Na 40 jaar zijn de houten achterschotten, die in de kades zitten, toe aan vervanging. "Dat is pure statistiek" zegt Wouter Wuite van Stedelijk Beheer. De kades in Leiden hebben een L-wand. De onderkant van de betonnen L steekt onder de weg en leunt op een fundering van houten of betonnen palen.In een dwarsdoorsnede van de verticale lijn van de L bestaat die uit een rij bakstenen die vanaf de kant te zien is, en een betonnen laag daarachter. Aan het einde van zo'n betonnen L-wand zit een houten achterschot dat het zand onder de weg vasthoudt.

Na verloop van tijd gaan die houten achterschotten rotten doordat er lucht bij kan komen. Hierdoor treden er verzakkingen op. Om in kaart te brengen waar die achterschotten er het slechtst aan toe zijn wordt met sonarapparatuur gezocht naar holle ruimtes onder de grond.