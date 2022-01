De NS halveert vanaf 21 februari de dienstregeling op het traject Leiden – Utrecht vanwege een tekort aan personeel. Veel van het NS personeel zit thuis vanwege ziekte of quarantaine.

Ook gaan er vanaf 7 februari minder Intercity’s rijden tussen Amsterdam – Den Haag en Amsterdam – Rotterdam. Het reguliere nachtnet, inclusief de verbinding naar Schiphol Airport, blijft ongewijzigd. De NS sluit verdere aanpassingen in de dienstregeling niet uit en adviseert reizigers aan om de reisplanner te raadplegen.

“Gezien de lage reizigersaantallen, verwachten we dat de uitval van deze enkele treinen weinig invloed heeft op de drukte in de trein”, zegt een woordvoerder. “Op dit moment is het vaak erg rustig in de trein. Momenteel hebben we ongeveer een derde van de reizigers vergeleken met het aantal van voor corona.”