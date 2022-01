Door een storing in het online geboorteregister van de gemeente Zoeterwoude zijn op 12 januari niet alle geboorteaangiften verwerkt. De gemeente riep ouders, die op die dag een thuis geboren kindje digitaal hebben aangeven, op om opnieuw aangifte te doen. In twee van de drie gevallen is dit inmiddels gelukt.

“Wij kunnen zien dat er op de dag van de storing driemaal een bezoek gebracht aan het digitale geboorteregister. Inmiddels zijn twee van drie ‘vermiste’ baby’s alsnog bij de gemeente aangegeven. Over de derde baby tasten we nog in het duister”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente is niet zeker dat er een aangifte ontbreekt. “Het kan ook zijn dat iemand een informatief bezoek aan het digitale geboorteregister heeft gebracht.”

Ook navraag bij het RIVM en kraamzorg heeft nog geen derde baby opgeleverd. “Het RIVM meldt zich doorgaan heel snel bij een pas geboren kindje voor de hielprik. Dus wij durven er voorzichtig vanuit te gaan dat we op de dag van de storing twee geboorten hebben gemist, en gelukkig gevonden”, zegt de woordvoerster opgetogen.