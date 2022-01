De stichting Vrienden van het Singelpark is op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen met het onderhoud van het Leidse park. Er is namelijk heel wat werk bijgekomen volgens Erik Olijerhoek, een van de coördinatoren van het Singelpark in Bedrijf.

Het Singelpark is opgedeeld in parkdelen. Het lukt de gemeente Leiden niet om alle delen goed te onderhouden. "Dat vonden de vrijwilligers zonde. Zij boden daarom aan om de overige parkdelen ook op hoog niveau te verzorgen", legt Olijerhoek uit.

De parkdelen zijn dus over de gemeente en vrijwilligers verdeeld. "Maar er komen voor ons steeds meer delen bij", zegt Olijerhoek. En dat is ook nu het geval. Sinds 1 januari komt het publiek beheer van de parkdelen Lammermarkt, Ambachtsplein, Blekerspark en Ankerpark erbij. Ook deze delen moeten onderhouden worden en daarvoor komen nu handen tekort.

Het team van vrijwilligers bestaat uit meer dan alleen mensen met groene vingers. "Je kan van alles komen doen", maakt Olijerhoek duidelijk. Zo kun je onder andere projecten bedenken en evenementen organiseren. "We zoeken werk dat bij jou past."

Ieder heeft zo zijn specialiteit. Dat komt ten goede aan het vrijwilligersteam, volgens Olijerhoek. "Samen hebben we veel kennis en zijn we een sterk team." Als vrijwilliger kun je een paar uurtjes in de week komen helpen. Er zijn geen vaste dagen en tijden. "Je werkt daarom niet altijd in hetzelfde team, maar wel als een team."