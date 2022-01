De werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Leiden zijn gestart. Het glasvezelnetwerk wordt in de hele stad aangelegd en moet in het begin van 2025 ruim 47.000 aansluitingen hebben. Het aanleggen begint in Leiden Noord.

Glasvezel is een duurzame en snelle internetverbinding. Omdat het minder energie verbruikt past het goed in de duurzaamheidsdoelen van de stad. Het aanleggen wordt uitgevoerd door aannemer Volker Wessels Telecom. Alle 47.000 huishoudens in Leiden krijgen de mogelijkheid om gratis een aansluiting in de woning te laten plaatsen, ook niet-klanten van KPN.

De aanlegwerkwijzen kunnen per wijk verschillen. In de meeste gevallen wordt de stoep open gegraven. Daarna kan de kabel onder de voortuin door 'geschoten' worden om hem aan te sluiten aan de woning. KPN zegt dat de stoep meestal binnen een dag weer dicht is.