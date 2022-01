Het bestuur van het Leidse poppodium Gebr. de Nobel moet op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige voorman, Ruud Visser, gaat met pensioen. Na bijna dertig jaar actief te zijn geweest in de Leidse popscene is op 28 mei 2022 zijn laatste werkdag.

"Ik wist dat de datum er aan kwam, maar nu de advertentie voor mijn opvolger in de krant staat is het toch wel even slikken", vertelt Visser enigszins geëmotioneerd. Hij is sinds de opening in 2014 directeur geweest van Gebr. de Nobel aan de Marktsteeg in de Leidse binnenstad.

Visser is al lang actief in de Leidse popscene. "Bijna dertig jaar. In 1993 kwam ik bij het LVC aan de Breestraat 66. Daar zijn we flink aan de slag gegaan. En uiteindelijk gingen we over in Gebr. de Nobel", vertelt hij.

Kan de scheidend directeur na zo'n lange tijd het poppodium eigenlijk wel missen? "Het zal moeten blijken. Ik heb hier bijna dertig jaar lang een fantastische tijd gehad. Ik ga Leiden ontzettend missen", vertelt Visser die niet in de Sleutelstad woont.

Voor zijn opvolger heeft hij maar één advies: "Geniet ervan, want het is een prachtbaan."