In de Driftstraat in Leiden is zondagavond rond 20.40 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brandweer wist de vlammen snel te blussen maar kon niet voorkomen dat de bestelbus zwaar beschadigd raakte.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nader onderzoek naar de toedracht zal dat moeten uitwijzen. De bus stond naast de afrastering van een bouwplaats. Een doek dat op het hek was bevestigd, ging in vlammen op.