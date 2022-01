De Pieterskerk Leiden viert haar 900-jarig jubileum. Als onderdeel van het jubileumjaar organiseert de Pieterskerk Leiden samen met Studium Generale zes lezingen die door Sleutelstad TV worden uitgezonden.

In de eerste aflevering, vanmiddag om 17.00 uur, vertelt Ariela Netiv over de relatie tussen Het Leidse stadsarchief en de Pieterskerk. Netiv is directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken, de erfgoedinstelling die onder meer de archieven van Leiden beheert. In de archieven zijn vele bijzondere archiefstukken uit de 900-jarige geschiedenis van de Pieterskerk Leiden bewaard gebleven. In haar lezing vertelt Netiv over unieke archiefstukken, over de Pieterskerk Leiden en over hun betekenis in de geschiedenis van het monument en de stad.

Andere sprekers op de '900 jaar Pieterskerk'-lezingen zijn onder andere Dr. Ariadne Schmidt. Zij is bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in sociale geschiedenis en vrouwengeschiedenis. Schmidt vertelt het bijzondere verhaal van de 17e-eeuwse Leidse Johanna de la Courtop.

Aan de hand van de rijke stillevens van de Leidse schilder Pieter de Ring spreekt Charlotte Kleyn over de historische gastronomische cultuur in het Nederland van de 17e eeuw. Dr. Jori Zijlmans is conservator geschiedenis van Museum De Lakenhal in Leiden. In haar lezing vertelt zij over kerkinterieurschilderijen van de Pieterskerk Leiden in de museumcollectie.

Innovatieve bouwmethoden hebben een grote rol gespeeld in de bouwgeschiedenis van de Pieterskerk. Dr. Merlijn Hurx, docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, vertelt hoe dit zit. De laatste lezing in deze reeks is van Ward Hoskens. Hij is conservator van de Stichting Pieterskerk Leiden en promoveert op een onderzoek naar de Pieterskerk Leiden in de moderne tijd. Hoskens neemt de vele perspectieven op de geschiedenis van de Pieterskerk Leiden in beschouwing.

De lezingen worden telkens op zondag 17.00 uur door Sleutelstad TV uitgezonden via kanaal 46 (Ziggo), kanaal 1421 (KPN) en online op Sleutelstad.nl. Een overzicht van alle Pieterskerk lezingen, met onderwerp en uitzenddatum, is te vinden in de programmagids.