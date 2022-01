Fietskoerier MOSS heeft inmiddels ruim tweeduizend bestellingen bij Leidse ondernemers gratis bezorgd aan consumenten in Leiden en omgeving.

De kosteloze bezorging van in totaal maximaal vijfduizend pakketten is mogelijk gemaakt door een samenwerking van MOSS, de gemeente Leiden, Ondernemend Leiden en het Centrummanagement. De actie loopt nog door zo lang de voorraad strekt, ook nu de winkels weer voor publiek geopend zijn.

Het initiatief werd in december gestart vanwege de sluiting van niet-essentiële winkels door de coronamaatregelen. Omdat de sluiting van winkels vlak voor de drukste weken van het jaar kwam, was dat voor ondernemers een harde klap, ook in de Leidse binnenstad.

Het verzenden van pakketten vormt een grote kostenpost voor de met name kleine ondernemers. Daarnaast is de logistiek rondom bezorgen voor veel ondernemers een aanzienlijke uitdaging. Om Leidse winkeliers hierin tegemoet te komen, boden het Centrummanagement, MOSS en Ondernemend Leiden aan om vijfduizend pakketten kosteloos te bezorgen in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Rijnsburg, Noordwijk, Katwijk en Valkenburg.