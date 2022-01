Ondanks een waarschuwing van burgemeester Lenferink, gaat het openluchtconcert van Gebroeders de Nobel zaterdagmiddag gewoon door. Donderdagavond liet Lenferink weten dat het poppodium kan rekenen op een boete van 4900 euro als ze de protestactie doorzetten.

De grote woorden van de burgemeester maken weinig indruk. "Het is niet uit te leggen dat er wel driehonderd man in een vliegtuig mag en dat wij dicht moeten blijven. Wij staan weer achteraan de rij", zegt directeur Ruud Visser.

Het poppodium wil de actie van zaterdag daarom gewoon doorzetten. Het idee is dat de band Cosmic Debris vanaf het dakterras een uur lang muziek speelt. Vanuit de Lange Scheistraat kunnen mensen genieten van het openluchtconcert. "De muziek moet blijven bestaan", zegt een van de bandleden.

Crowdfunding

Afgelopen woensdag deed Gebroeders de Nobel mee aan het landelijke protest van de cultuursector. Musea werden sportscholen en theaters werden kapsalons, want die mochten wel open. Burgemeester Lenferink verbood de actie en legde De Nobel een last onder dwangsom op van 4900 euro. Die dwangsom moeten ze daadwerkelijk gaan betalen als het poppodium nog een keer over de schreef gaat.

Ondanks dat het zaterdag gaat gebeuren, lijkt directeur Ruud Visser er niet wakker van te liggen. "Dit voldoet aan alle geldende coronarichtlijnen", zegt hij. "Als ze mij een boete geven, dan start ik een crowdfunding op en heb ik het zo weer terug."